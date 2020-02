«Italia, il Paese che spreca i suoi giovani

Li trasforma da potenziali risorse a Neet»

Inchiesta sui giovani 2/8 . Rosina, ordinario di Demografia all’Università Cattolica di Milano: «Siamo la più grande fabbrica in Europa di ragazzi che non studiano e non lavorano. Senza investimenti sulle nuove generazioni, circolo vizioso verso il basso. Il reddito di cittadinanza aiuta poco».