La nuova BiGi: dal 30 novembre al via la sostituzione delle ciclostazioni di bike sharing a Bergamo

In questo periodo il servizio di bike sharing sarà sospeso . I titolari di abbonamenti La BiGi avranno diritto a un voucher spendibile per il nuovo servizio che comprenderà sia i mesi di abbonamento non usufruiti con LaBigi-Bicincittà che un mese omaggio in aggiunta. Il codice del voucher verrà inviato via email prima dell’avvio del nuovo servizio e sarà utilizzabile registrandosi al portale Nextbike.net . Per chi non avesse fornito un indirizzo email alla sottoscrizione dell’abbonamento La BiGi, sarà possibile ritirare il voucher in ATB Point presentando un documento di identità. I voucher saranno spendibili, esclusivamente online, entro febbraio 2022.

A oggi le biciclette La BiGi disponibili a Bergamo sono circa 100, per un totale di 23 ciclostazioni. Le nuove ciclostazioni La BiGi - Nextbike saranno invece 60 . Il nuovo sistema consentirà sia l’utilizzo con modalità station-based che «free-floating», ovvero a rilascio libero, e conterà 30 stazioni «fisiche» con rastrelliere e 30 «virtuali» con sole aree delimitate a vernice sull’asfalto per il prelievo e la consegna delle biciclette.