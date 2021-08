La solitudine? Diventa energia creatrice: così è nata l’associazione Chitina artistica

C’è una grande forza e insieme una straordinaria delicatezza nella forma di una farfalla: nelle sue ali si trova una sostanza, la chitina, che secondo gli scienziati si dispone sulla corazza di molti insetti come le tegole di un tetto, rendendole forti, elastiche, e allo stesso tempo straordinariamente flessibili e - nel caso della farfalla - aggraziate. Proprio da questa materia prende il nome l’associazione culturale «Chitina artistica» nata a Comun Nuovo dall’impegno della famiglia Reina composta da Vito, sua moglie Moira e il figlio Niccolò, di vent’anni (www.chitinaartistica.it). L’obiettivo è creare un ambiente accogliente e inclusivo in cui sia possibile far germogliare nuovi progetti culturali valorizzando al massimo i talenti di tutte le persone coinvolte. Niccolò ha una grande passione per il disegno, che ha coltivato fin da piccolo. «Quando guardavamo i suoi lavori - racconta Vito - ogni volta restavamo stupiti e ammirati dalle sue capacità, manifestate in modo così precoce. Per lui il disegno è uno straordinario mezzo di espressione».