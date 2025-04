L’annuncio della morte su tutte le prime pagine del mondo - Le foto

«Il papa semplice, venuto dalla fine del mondo che ha rotto gli schemi e ha aperto la Chiesa come mai prima», titola il quotidiano argentino La Nation. «Il Pontefice venerato da milioni di cattolici in tutto il mondo e il cui fascino popolare è giunto ben oltre la sua congregazione mondiale», lo definisce The Guardian. E così tutti i siti dei giornali internazionali, grandi testate e siti minori: «Una superstar mondiale», che ha richiamato «folle immense nei suoi numerosi viaggi all’estero, promuovendo instancabilmente il dialogo interreligioso e la pace, schierandosi dalla parte degli emarginati, come i migranti», ricordano i media filippini.