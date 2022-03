L’Ats: «Cerchiamo Covid hotel per accogliere i profughi positivi»

L’Ats di Bergamo cerca Covid hotel per ospitare i profughi ucraini che risultino positivi al tampone, con relativo periodo di isolamento. L’emergenza umanitaria scatenata dall’invasione russa nel Paese ucraino ha anche un pesante risvolto sanitario, in un momento in cui il virus arretra ma non molla. L’Agenzia di tutela della salute, con le Asst Papa Giovanni XXIII, Est e Ovest, ha attivato una cabina di regia che sta mettendo a punto il piano operativo per affrontare la parte sociosanitaria dell’accoglienza. Tra i problemi da risolvere, la necessità di trovare strutture alberghiere disponibili a ospitare le persone ucraine che una volta arrivate sul nostro territorio e sottoposte al tampone risultino positive al Covid. «La Muratella», l’hotel di Cologno al Serio che in altre fasi della pandemia aveva collaborato con Ats proprio per rispondere a questa esigenza, non è più disponibile.