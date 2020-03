L’ospedale e la telefonata con il premier «Ho detto a Conte: siamo allo stremo»

Il presidente del Consiglio ha chiamato domenica 15 marzo intorno alle 14, e ha parlato a lungo con Maria Beatrice Stasi. «Mi ha fatto piacere, davvero, il suo interessamento personale e quello del Governo – ha sottolineato Stasi –. Il presidente Conte mi ha espresso la vicinanza di tutto il Paese a Bergamo e all’ospedale, ai malati, ai nostri operatori e a tutta la cittadinanza. Vicinanza e incoraggiamento, mi sono commossa. Ma soprattutto è stato importante potergli far arrivare direttamente il nostro grido d’aiuto. Ho avuto modo di spiegare senza filtri e senza fraintendimenti quello che sta succedendo qui, gli ho rappresentato la nostra realtà che forse vista da Roma può non essere ancora stata percepita in tutta la sua drammaticità: attualmente abbiamo una terapia intensiva con 80 posti, in pratica tutti occupati, e può ad oggi essere considerata la più grande d’Italia e d'Europa – rimarca il direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo – . Abbiamo ricavato oltre 400 posti di degenza ricoverati per persone infettate dal coronavirus. Ma non possiamo reggere oltre perché ci serve altro personale, soprattutto infermieri ma anche medici e abbiamo bisogno di attrezzature. Ogni sforzo possibile è stato fatto, i medici di altre specialità, di reparti ormai convertiti, si sono dedicano ora solo ai malati Covid-19, cerchiamo di alleggerire la pressione trasferendo alcuni pazienti in altri ospedali e nelle Rsa, quando si tratta di malati Covid-19 con sintomi non eccessivamente pesanti e che respirano autonomamente, ma, l’ho detto chiaramente al premier Conte, ora siamo davvero all’ultimo miglio. Ci serve aiuto, e subito. I miei non ce la fanno più».

E Maria Beatrice Stasi fa solo un esempio, su quanto l’ospedale Papa Giovanni sia in profonda sofferenza: «Ci manca l’ossigeno, le scorte sono state sì aumentate, ma quando questa struttura è stata progettata nessuno avrebbe mai potuto immaginare che si dovesse far fronte a un'emergenza simile: i malati che ricoveriamo qui hanno quasi tutti bisogno di ossigeno, e il consumo di gas medicali è salito alle stelle. Tanto che proprio in queste ore sono in corso lavori, a tempo di record, perché sia possibile attivare un nuovo serbatoio, lungo una linea di oltre 100 metri, al più tardi entro lunedì pomeriggio ( oggi pomeriggio ndr). Per non parlare della mancanza di mascherine e di ventilatori. Gli sforzi li abbiamo fatti tutti, in primis i medici e gli infermieri, abbiamo in pratica rivoluzionato due ospedali, quello di Bergamo e quello di San Giovanni Bianco, ma non basta: abbiamo urgente bisogno di aiuto». Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della telefonata, ha assicurato il suo sostegno anche operativo a Bergamo e, commenta ancora Maria Beatrice Stasi, «speriamo ci siano sviluppi nelle prossime ore».