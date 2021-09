Maglie sportive contraffatte e mascherine false con i brand della moda: stamperia abusiva scoperta a Palosco

L’operazione si chiama «Giù la maschera» e a Palosco ha permesso di recuperare materiale sportivo contraffatto e in particolare due macchinari per la stampa abusiva dove veniva riprodotta anche la maglia dell’Atalanta di Muriel.

L’attività d’indagine ha avuto inizio nel mese di maggio quando una pattuglia delle Sezione Polizia Stradale di Vercelli, in servizio di vigilanza stradale, ha effettuato un controllo nei confronti di un uomo, residente in provincia di Vercelli, che stava guidando un furgone. Dai controlli il mezzo stava trasportando capi di abbigliamento e gadget contraffatti e, in particolare, 806 pezzi tra mascherine protettive ed articoli sportivi, relativi a svariate squadre di calcio nazionali ed internazionali.

Le magliette e le mascherine protettive, con stampati nomi e numeri di gioco di vari calciatori, erano destinate alle bancarelle che solitamente si trovano fuori dagli stadi o mercati rionali. L’uomo è stato quindi segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione, ai fini del commercio, di prodotti aventi segni distintivi contraffatti nonché per il reato di ricettazione mentre tutta la merce contraffatta rivenuta, è stata sottoposta a sequestro.