Malessere tra i giovani: colpito uno su quattro, e il 75% sono ragazze

Studio tra gli alunni di pianura e Isola per indagare gli effetti del gioco d’azzardo e di altre dipendenze. Il 19,1% si dichiara fumatore abituale.

Uno su quattro riporta uno stato di malessere. Di questi, il 75% sono ragazze. Il 19,1% di loro è fumatore abituale. Uno su quattro ha giocato d’azzardo nell’ultimo anno. Uno su due almeno una volta nella vita.

Sono alcuni dei risultati, quelli più preoccupanti ovviamente, emersi dalla ricerca condotta l’anno scorso sugli adolescenti bergamaschi del distretto Ovest nella Bergamasca. Lo studio si chiama #Mindthegap, ed ha coinvolto 2.975 studenti delle classi terze e quarte degli istituti superiori di Dalmine, Romano, Treviglio e dell’Isola. Realizzata dalla cooperativa «Il piccolo principe» in collaborazione con «Itaca» e «Aeris», per indagare in particolare il gioco d’azzardo patologico sugli adolescenti fascia 15-17 anni restituisce, però, anche una fotografia dello stato di benessere (o malessere) dei ragazzi a 360 gradi.