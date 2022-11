Malore alle Maldive, morto l’ex sindaco di Monte Isola

Dal lago d’Iseo al mare delle Maldive. È l’ultimo viaggio che il destino ha voluto riservare a Pier Giuseppe Ziliani, già sindaco di Monte Isola fra il 2009 e il 2014 e, nello stesso periodo, presidente della società dei battelli Navigazione Lago di Iseo. Ziliani si è spento nella notte tra sabato e domenica 6 novembre nelle spettacolari isole dell’Oceano Indiano dopo che nei giorni scorsi era stato colto da un malore mentre si trovava in vacanza in compagnia della moglie Orianna . In base a quanto riferito da alcuni amici, la coppia era da poco sbarcata dall’aereo ed aveva raggiunto l’hotel su un atollo quando Ziliani si è sentito male.