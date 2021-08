Maltempo, la frana di Tavernola sotto osservazione dell’Arpa

Dopo l’improvvisa accelerazione dello scorso febbraio, la frana di Tavernola Bergamasca - sul lago di Iseo - entra da oggi, martedì 24 agosto, a far parte dei dissesti monitorati da Arpa Lombardia. Sarà infatti il Centro di monitoraggio geologico (Cmg) dell’Agenzia - che lo rende noto con un comunicato - a prendere in carico questa grande frana in roccia, di circa 2 milioni di metri cubi.

Visto il movimento rilevato a fine febbraio, Regione Lombardia era intervenuta in urgenza e, insieme a Provincia di Bergamo, Comuni e Comunità Montana, aveva avviato i primi interventi per far fronte all’emergenza.