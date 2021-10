Mattarella il 27 torna a Bergamo per la nuova Accademia di Finanza. È la sua quarta volta - Foto

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la quarta volta nel corso del suo mandato arriverà nella nostra città. Non sono ancora stati resi noti i dettagli della presenza del Presidente.

L’occasione è importante: l’Accademia della Finanza è un’istituzione non solo per Bergamo, ma per tutto il Paese. Ora si sta concludendo – e lo sarà di sicuro per il 27 – il trasloco nella nuova sede, distante soltanto qualche centinaia di metri dalla caserma di via Statuto che ha ospitato per decenni l’istituto universitario militare che forma i futuri ufficiali delle fiamme gialle di tutta Italia e che dovrebbe essere acquistato dall’Università degli studi.