Mirko muore improvvisamente a vent’anni, lutto cittadino a Palosco

«Come sia successo non ce lo spieghiamo ancora. Non aveva mai avuto nulla: era anzi uno sportivo. Poi all’improvviso ha cominciato a stare male e in pochi minuti se n’è andato». Davide Volpi ripercorre a fatica quei drammatici momenti di sabato notte, quando un malore improvviso ha portato via per sempre suo fratello minore Mirko, per tutti Musciu.

Aveva solo vent’anni. Diplomato nel giugno scorso all’istituto Majorana di Seriate, da poco lavorava come elettricista in una ditta di Cologno al Serio. Il dramma poco dopo l’una della notte tra sabato e domenica nella casa della famiglia Volpi – mamma Rossana, papà Agostino e i tre figli Davide, 28 anni, Fabio, 26, e appunto Mirko, di 20 – in via San Pietro a Palosco. Un episodio che ha colpito il paese tanto da spingere il sindaco a proclamare il lutto cittadino per oggi, giorno dei funerali, in programma alle 14,30 nella chiesa parrocchiale. Mirko Volpi era infatti un ragazzo dinamico e volonteroso, per questo da tutti conosciuto in paese.