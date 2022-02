Misano, niente multa agli imbrattatori: dopo le scuse hanno ripulito

A dicembre, nelle vie Locatelli e Carducci, avevano imbrattato con scritte a pennarello i muri dell’oratorio, di una casa privata, un segnale catarifrangente e un «panettone» stradale su cui era poggiato. Pentiti, hanno chiesto scusa e, d’accordo con il sindaco Daisy Pirovano e con i loro genitori, hanno ripulito tutto.

Così non saranno multati dal Comune i quattro minorenni, residenti in paese, responsabili del vandalismo pre-natalizio nel centro storico del paese, in quanto hanno dimostrato di aver capito lo sbaglio commesso ponendovi rimedio in prima persona . Domenica mattina, presenti il sindaco Daisy Pirovano e alcuni amministratori comunali, con guanti e carta vetrata tre dei ragazzi (uno ha dato forfait per motivi di salute, ma avrà modo di recuperare) hanno infatti ripulito i muri.