Nascondeva la droga nel pacchetto di sigarette, 18enne arrestato a Solto Collina

La vicenda ha inizio poco prima delle 21 quando un carabiniere, libero dal servizio, ha notato il 18enne all’esterno di alcune attività commerciale di Solto Collina, in orario di chiusura e in una zona poco illuminata. Il ragazzo era intento a manipolare oggetti di piccole dimensioni e, perquisito, è stato trovato in possesso di 21 grammi di hashish suddivisi in 19 dosi contenuti in un pacchetto di sigarette rigido che il 18enne teneva nella tasca interna del giubbotto felpato che aveva indosso. nascosti nei pantaloni anche 455 euro in banconote di piccolo taglio.