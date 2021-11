Natale, in piazza Matteotti arriva la giostra. Apre il cantiere della ruota panoramica: cambia la viabilità

Novità in arrivo per il centro di Bergamo in questa settimana: non solo lo smantellamento del cantiere (ora in corso) sulla prima parte – riqualificata – del piano di riqualificazione del Centro Piacentiniano (tra via Tasso, piazza Cavour e il teatro Donizetti), ma proprio in queste ore iniziano anche i preparativi in vista degli eventi del Natale della città.