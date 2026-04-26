Nella notte del 29 aprile chiude il tratto di A4 tra Ponte Oglio e Grumello, verso Milano
VIABILITÀ. Lo stop al traffico fino alle 5 del mattino: le strade alternative.
Dalla mezzanotte alle 5 di mercoledì 29 aprile, per lavori, sarà chiuso il tratto dell’autostrada A4 compreso tra Ponte Oglio e Grumello, in direzione Milano. Contemporaneamente, il casello di Ponte Oglio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
Le alternative
In alternativa, per la chiusura del tratto, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SP84 verso Cividino/Bergamo/Brescia, SP99 verso Telgate, SP85 in direzione della A4 Milano Venezia/Lago d’Iseo, viale Lega Lombarda e rientrare in A4 verso Milano alla stazione di Grumello. Per quanto riguarda la chiusura del casello di Ponte Oglio, verso Milano si consiglia di utilizzare la stazione di Grumello, verso Brescia quella di Palazzolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA