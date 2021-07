Nessi, storico panificio di Porta Nuova, abbassa la saracinesca dopo 70 anni

Il panificio Nessi, storica insegna di Porta Nuova, abbasserà le saracinesche dal primo di agosto. In più di 70 anni di attività, fatti di costanza e sacrificio, il locale è diventato famoso ben oltre i confini cittadini, grazie alla sua posizione strategica, capolinea e di passaggio per la maggior parte dei mezzi pubblici che attraversano le vie cittadine per raggiungere i paesi limitrofi. Tanto che per anni la fermata di fronte al panificio, dove nel 1950 si fermava anche l’Autostradale diretto in piazza Castello a Milano, è stata proprio identificata con il nome Nessi. La centralità del negozio è stata un requisito fondamentale sin dalla sua apertura, grazie a Giuseppe Nessi, che a soli 22 anni, nel lontano 1950, decise di mettersi in proprio. La decisione di chiudere, particolarmente sofferta, è stata presa dalla seconda generazione, rappresentata dai fratelli Attilio e Aurelio Nessi, insieme alla moglie di Aurelio, Emanuela Micheletti. Bergamo perde un simbolo dell’imprenditorialità, portata avanti da un cognome da sempre legato alla panetteria.