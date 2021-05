Nuova rotatoria tra le vie San Bernardino, Falcone e Corti: dal 24 maggio i lavori

Cambia la viabilità da lunedì 24 maggio per i lavori di costruzione della nuova rotatoria tra via San Bernardino, via Falcone e via Corti. Parco Ovest 2, edificazioni ridotte di altri 2.200 mq.

Scattano la prossima settimana i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria tra via Corti, via Falcone e via San Bernardino, nel quartiere di San Tomaso de’ Calvi : un intervento previsto da tempo nell’ambito della riqualificazione insistente su parte dell’area ex Gres, dove una convenzione siglata quasi 15 anni fa ha previsto l’edificazione di alcune residenze (per la maggior parte sul vecchio piazzale di stoccaggio dei tubi che ancora esiste a pochi passi dall’IceLab), il palazzetto del ghiaccio realizzato qualche anno fa non distante dalla circonvallazione.

È il secondo intervento in pochi giorni nell’area: solo venerdì scorso è stata posata la passerella ciclopedonale che scavalca la Circonvallazione e collega Colognola a San Tomaso de’Calvi, zona San Sisto Vecchio.