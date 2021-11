Nuova stretta su stazione e Malpensata. Ma sulla sicurezza a Bergamo sono ancora scintille

Nuova stretta su Malpensata e zona stazione. Ieri in Prefettura si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tra i punti all’ordine del giorno si è discusso della petizione di residenti e commercianti (circa 150) che - rivolgendosi anche al presidente della Repubblica - sono tornati a chiedere azioni più forti e incisive per restituire vivibilità ai quartieri esposti ai fenomeni di degrado e ai traffici sospetti. Un appello che ha innescato una scia di interventi delle opposizioni di Palafrizzoni, in particolare Lega e Forza Italia, tornate alla carica contro l’amministrazione Gori, tacciata di «immobilismo e buonismo».

L’assessore alla Sicurezza Sergio Gandi, presente al vertice in via Tasso, si dice un po’ spiazzato dalla raccolta firme, arrivata a stretto giro dall’incontro con un gruppo di cittadini della Malpensata. «Proprio in seguito a quel confronto de visu, col comando della polizia locale abbiamo modulato una nuova linea operativa, applicata da martedì scorso», annuncia il vicesindaco. In pratica l’unità di quartiere, affiancata dal Nisu, tutti i giorni sarà presente o nella zona della Malpensata o in piazzale Marconi e dintorni (secondo un calendario stabilito da via Coghetti). «I sei agenti in campo – precisa Gandi –non solo presidiano le vie ma hanno il preciso mandato di contrastare lo stazionamento di gruppi di persone, che spesso sfocia in atteggiamenti aggressivi, comportamenti incivili e reati, come spaccio, risse e rapine. Un’azione continuativa da cui scaturiscono verbali, denunce e arresti. Rafforziamo le forze in questi due ambiti, consapevoli della particolare situazione, chiedendo un sacrificio agli altri quartieri».