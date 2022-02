Offre false consulenze e prodotti finanziari: raggirati otto imprenditori

Nei guai un italiano che aveva aperto una società con interessi anche a Bergamo, tre siti Internet e un canale Youtube ma non aveva alcun titolo per farlo.

Offriva consulenze e prodotti finanziari senza autorizzazione e senza essere iscritto ad alcun albo di settore. Per farlo aveva creato una società del valore fittizio di 200 milioni di euro, tre siti Internet e un canale Youtube. È così che è riuscito a raggirare almeno otto imprenditori e indurli, con vari artifici, a investire ingenti quote nella Spa in attesa di riscuotere i propri interessi.

I militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione, su richiesta della Procura della Repubblica di Milano, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano nei confronti di u n italiano, formalmente residente all’estero ma con centro di interessi anche in provincia di Bergamo, indagato per reati di abusivismo finanziario, falso ideologico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e truffa.