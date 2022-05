Olimpiadi nazionali di Economia, terzo posto per il trevigliese Dimitri Colombo

Dimitri Colombo , studente dell’Istituto «Oberdan» di Treviglio, ha conquistato il terzo posto alle Olimpiadi nazionali di Economia e Finanza. Dopo la vittoria, nei giorni scorsi, di Giulia Arnoldi dell’«Einaudi» di Dalmine alle Olimpiadi di Italiano un altro studente bergamasco è sul podio nazionale. La cerimonia di proclamazione e premiazione della IV edizione si è svolta a Milano, in 40 hanno partecipato alla sfida finale: studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, provenienti da tutte le regioni d’Italia. Ai sei vincitori, tre per la categoria Junior e tre per quella Senior (categoria di cui fa parte Dimitri) , è stato consegnato un assegno di studio messo a disposizione dalla Banca d’Italia.