Omicidio di via Novelli, l’accusa: «Salito a prendere il coltello, non si è difeso»

Secondo il pm, Alessandro Patelli è uscito dal portone di casa con l’arma in mano per affrontare il tunisino che si stava allontanando.

Alessandro Patelli è salito a casa a prendere il coltello, come sono convinti gli inquirenti e i testimoni, oppure, come dichiara lui, ce l’aveva già in tasca da prima? E lo ha usato per aggredire o per difendersi? Sono i punti più delicati dell’inchiesta sull’omicidio del pregiudicato tunisino Marwen Tayari, ucciso con sei coltellate domenica alle 13 sotto casa del ragazzo in via Novelli.

Il sostituto procuratore Paolo Mandurino, che coordina le indagini dei carabinieri, contesta al giardiniere di 19 anni l’omicidio volontario aggravato dai motivi futili e abietti e il porto abusivo di coltello. E nella sua richiesta di custodia in carcere al gip Beatrice Parati, che mercoledì 11 agosto interrogherà l’indagato, scrive che il giovane è salito in casa a prendere il casco e il coltello ed è sceso con l’arma già in pugno, brandendola contro l’immigrato, con il casco in testa per proteggersi.