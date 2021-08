Omicidio di via Novelli, minacciato di morte in carcere: trasferito il diciannovenne

È stato trasferito nella giornata di martedì 17 agosto dal carcere di via Gleno Alessandro Patelli, il diciannovenne arrestato per l’omicidio di Marwen Tayari, tunisino di 34 anni, domenica 8 agosto in via Novelli.

Il giovane giardiniere aveva raccontato al gip Maria Beatrice Parati, durante l’interrogatorio di convalida mercoledì scorso, di essere stato minacciato di morte in carcere da un tunisino . Il pm Paolo Mandurino, che coordina le indagini, giovedì aveva dato il nullaosta al trasferimento in un altro penitenziario, allegando alla direzione penitenziaria il verbale dell’interrogatorio. Le pratiche erano state subito inoltrate dall’amministrazione penitenziaria e martedì, nonostante le difficoltà per il cronico sovraffollamento delle carceri, è stato trovato un istituto lombardo disponibile ad accoglierlo.