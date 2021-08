Omicidio di via Novelli, il 19enne: «Ho agito per paura». Si attende il nuovo interrogatorio

Una lite, quella di domenica pomeriggio in via Novelli, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Bergamo, che è costata la vita a Marwen Tayari, 34 anni, nato in Tunisia ma che viveva da anni a Terno d’Isola, ucciso davanti a moglie e figlie di due e 12 anni con alcune coltellate al petto.

Nella notte tra domenica e lunedì Patelli, assistito dall’avvocato Enrico Pelillo, è stato sentito a lungo, fino a quando ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Accusato di omicidio aggravato dai futili o abbietti motivi, ha raccontato di essersi difeso da Tayari dopo che quest’ultimo lo avrebbe insultato per aver urtato la figlia dodicenne (la famiglia della vittima, stando al racconto del fermato, si era seduta sui gradini fuori casa sua). A quel punto Patelli sarebbe stato minacciato con una bottiglia rotta (i carabinieri del reparto scientifico hanno recuperato alcuni cocci) e avrebbe quindi ferito mortalmente il tunisino con il coltello a serramanico che, ha detto, aveva già con sé (mentre invece la moglie di Tayari ha riferito che il giovane è salito in casa a prenderlo): «Lo avevo già con me, ho agito per paura», ha detto al pm.