Ospedali, superata la quota di 720 ricoveri Bergamo, 60 solo nelle ultime 24 ore

La pressione sugli ospedali si sente. I ricoveri aumentano con un ritmo progressivo e inesorabile, altri 60 in 24 ore, mentre la curva dei contagi mostra timidi segnali di rallentamento, all’interno di un’ondata che nelle ultime settimane ha fatto impennare i numeri anche nella Bergamasca. Ieri i dati in provincia erano questi: 262 positivi in più, 4 decessi giornalieri per Covid e 50 ricoverati in più.

Ma è proprio il dato dei ricoveri che va monitorato: negli ospedali bergamaschi, sempre più alle prese con l’ampliamento di posti letto e della necessaria riorganizzazione, si è arrivati ieri a 722 ricoverati, di cui 87 in Terapia intensiva (la soglia delle 700 unità non era stata più raggiunta dal 29 novembre: allora erano lo stesso numero: 722 degenti, di cui 90 in Rianimazione). Lunedì si erano registrati 42 pazienti in più nelle strutture bergamasche e, se si considera solo il dato di marzo, si è passati dai 311 ricoverati del 1° marzo (di cui 31 in Terapia intensiva) ai 722 appunto di ieri, quindi ben 411 pazienti in più. Il dato acquisisce ulteriore valore confrontandolo con i numeri di febbraio: il 1° febbraio erano 185 i ricoverati in Bergamasca, di cui 25 in Rianimazione, per cui sono stati segnalati 126 ricoverati in più in 30 giorni (1 febbraio-1 marzo) e poi l’ultima decisa impennata che ha riportato l’orologio indietro nel tempo, in piena recrudescenza a novembre di contagiati e ospedalizzati.