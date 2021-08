Pagazzano: si nascondono in bagno, poi svaligiano il supermercato in pausa pranzo

Bottino da duemila euro per i malviventi che hanno svaligiato il supermercato Carrefour di via don Milani.

Si sono nascosti nei bagni del supermercato poco prima della pausa pranzo per poi entrare in azione nell’orario di chiusura e fare razzia di tutto il contante che c’era nelle casse. È successo a Pagazzano, al supermercato Carrefour di via don Milani 12, poco dopo le 12,30 di venerdì 20 agosto: secondo le prime indagini dei Carabinieri di Treviglio alcuni malviventi si sono introdotti nel corso della mattinata nel centro commerciale della Bassa e si sono nascosti nei bagni.

Alla chiusura per la pausa pranzo, dalle 12.30 alle 15.30, sono entrati in azione, setacciando il contante all’interno delle casse del supermercato e portando via un bottino di circa duemila euro. Si sarebbero poi dileguati dalle uscite di emergenza non essendo attivo un sistema di allarme interno al punto vendita . Alla riapertura l’amara sorpresa: le casse svuotate dei proventi della mattinata. Non è stato rilevato nessun segno di effrazione.