Parco danneggiato a Bagnatica, i giovani identificati si scusano e pagano

L’episodio risale al 23 ottobre in località Casello San Marco. I responsabili sono stati individuati grazie alla videosorveglianza.

Hanno compreso le proprie colpe e mostrato un maggior senso di responsabilità facendo una donazione come risarcimento dei danni causati. È successo a Bagnatica, dove due diversi gruppi di giovani sono stati individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza mentre si trovavano in località Casello San Marco la sera in cui all’esterno della struttura, gestita da un’associazione locale, sono stati distrutti alcuni manufatti.

I fatti risalgono a sabato 23 ottobre, quando ragazzi e ragazze, alcuni minorenni e altri appena maggiorenni, si sono intrattenuti per una festa nell’area esterna attrezzata che viene manutenuta dall’associazione Casello San Marco. Si tratta di un luogo molto noto in tutta la zona perché suggestivo e di pregio naturalistico, visto che si trova alle pendici del Monte Tomenone, non lontano dalla ciclopedonale che porta a Costa di Mezzate.