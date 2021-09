Percorsi e scalette dei Colli, ora si sistema via del Lavanderio

L’assessorato ai Lavori pubblici ha previsto l’investimento di 400 mila euro per rimettere a nuovo i circa 270 metri del tratto di strada che collega via generale Marieni a via del Lavanderio.

Iniziano i lavori per la sistemazione di via Lavanderio, sui Colli di Bergamo Alta: un intervento necessario per via soprattutto della frana che qualche anno fa ha reso pericoloso il transito lungo il percorso del sentiero, per questo motivo chiuso al transito e transennato. L’assessorato ai Lavori pubblici ha previsto l’investimento di 400 mila euro per rimettere a nuovo i circa 270 metri del tratto di strada che collega via generale Marieni a via del Lavanderio, così denominata per la presenza di un vecchio lavatoio all’incrocio con via Astino. Il progetto ha incassato l’ok della Soprintendenza e del Parco dei Colli e il cantiere prende il via proprio in queste ore, dopo l’affidamento dell’area nella giornata di ieri alla ditta incaricata dei lavori.

Dopo la scaletta di Santa Lucia, lo Scorlazzone, la scaletta di via Monte Bastia, il vicolo San Carlo, la scaletta Bellavista e via Moratelli (il primo lotto di lavori si è concluso ed è in procinto l’avvio del secondo lotto di intervento), la scaletta di via del Paradiso (in questo caso il cantiere è ancora in corso), prosegue l’impegno dell’Amministrazione lungo i percorsi e le scalette dei Colli della città.