Pioniere del tessile in Valle Seriana, addio ad Aldo Pezzoli

Aldo Pezzoli si è spento a 90 anni. Originario di Leffe, era molto conosciuto sia in Valle Seriana che in tutta la Bergamasca per essere stato uno dei pionieri nell’industria tessile. Ha inoltre dedicato buona parte della sua vita al mondo dello sport, e del calcio in particolare, senza mai far mancare il suo contributo anche nel campo sociale. Alla fine degli Anni ’80 ha diversificato le sue attività, puntando sulla produzione vitivinicola e sulla ricettività, grazie a una proprietà nel Comune di Scanzorosciate. Le sue condizioni di salute sono precipitate nel giro di una settimana e, nonostante le cure, ieri il suo cuore ha cessato di battere. Aldo Pezzoli aveva compiuto 90 anni lo scorso 18 settembre ed era ancora in ottima forma. Ha sempre vissuto nella sua Valle, nel borgo di Peia, dove si era trasferita anche la moglie Lena, originaria della città di Bergamo, a cui era legato da più di 60 anni.

Era entrato giovanissimo nell’azienda del padre, fondata a Leffe nel 1922, che produceva coperte e tessuti. Tanti anni di lavoro gli hanno consentito un’importante crescita imprenditoriale che gli ha permesso di mettersi in proprio. Nel 1954 fonda l’azienda Mapeal, Manifattura Aldo Pezzoli, attiva nel confezionamento di coperte, plaid, tappeti e piumoni. Negli anni ha passato progressivamente l’attività ai figli e dal 1988 ha deciso di puntare sul vino.