Polizia locale di Bergamo vicina alla gente nella pandemia: menzione speciale dall’Anci

La Polizia locale del Comune di Bergamo premiata all’Assemblea nazionale Anci. Menzione speciale per l’impegno al fianco della cittadinanza durante l’emergenza Covid-19.

«Mi congratulo con gli agenti della nostra Polizia locale e con la comandante Gabriella Messina per questo ulteriore significativo riconoscimento, testimonianza dello straordinario lavoro svolto in città in uno dei suoi momenti più difficili» : con queste parole il vicesindaco Sergio Gandi ha espresso il proprio plauso al Comando di Polizia locale di Bergamo, che ha ottenuto una menzione speciale nell’ambito del «Premio Anci Sicurezza urbana 2020» , grazie al grande lavoro svolto a fianco della cittadinanza durante l’emergenza sanitaria che lo scorso anno ha colpito fortemente il capoluogo orobico.