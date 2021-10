Ponte Baslini a Treviglio, giovedì riapre dopo i lavori strutturali - Foto

Nella giornata di giovedì 21 ottobre riaprirà al traffico il cavalcavia ferroviario Baslini sulla ex statale 472 Bergamina a Treviglio, chiuso dallo scorso luglio per un intervento di manutenzione straordinaria e ripristino strutturale.

Nel corso della mattinata di giovedì verranno rimossi gli apprestamenti di cantiere, dopodiché il ponte tornerà ad essere percorribile. L’intervento finora realizzato ha consentito la completa riqualificazione del piano viario (rifacimento cordoli laterali, realizzazione di una nuova soletta con impermeabilizzazione e pavimentazione bituminosa, formazione scarichi di drenaggio acque meteoriche, nuove barriere stradali in classe H4 bordo ponte con pannello-rete).

«Restano da eseguire gli interventi di bonifica, restauro e ripristino delle strutture a sbalzo del ponte (mensole e solettina) che comporteranno modeste limitazioni sulla viabilità» fanno sapere dalla Provincia. I lavori sono stati finanziati dalla Regione Lombardia per un importo complessivo di 650 mila euro. «Siamo molto soddisfatti di essere giunti alle fasi conclusive dei lavori e di poter riaprire alla circolazione il cavalcavia – commenta il presidente facente funzioni della Provincia Pasquale Gandolfi -. Si tratta di un’opera che ha visto la previsione di finanziamento diversi anni fa e che finalmente mette in sicurezza uno snodo importante per la viabilità del territorio».