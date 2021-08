Prende fuoco il vestito mentre cucina: muore Aurelia Rita del Gaudio, fu giudice a Bergamo

Un tragico incidente domestico avvenuto nella sua casa di Bologna non ha lasciato scampo alla donna, 72enne, che dal 2009 al 2012 fu presidente della Collegio Penale del Tribunale di Bergamo. Lo scrive il Resto del Carlino.

Domenica 8 agosto stava cucinando a un fornello della sua casa di Bologna, quando il vestito ha preso fuoco e nonostante l’intervento del marito (anche lui è rimasto ferito) si è ustionata su gran parte del corpo. Ricoverata d’urgenza e in condizioni già critiche all’ospedale Bufalino del capoluogo emiliano, Aurelia Rita del Gaudio è morta nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 agosto, per le conseguenze delle gravi ustioni.

Del Gaudio, 72 anni, fu per tre anni presidente del collegio Penale del Tribunale di Bergamo, fino al 2012, anno in cui andò in pensione e tornò nella sua città di nascita. Nella carriera fu anche presidente aggiunto dell’ufficio gip di Bologna e prima di arrivare nella nostra città lavorò al tribunale di Brescia.