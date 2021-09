Provincia al voto, ipotesi 18 dicembre

Ok del Viminale all’«election day» proposto dall’Upi a livello nazionale. In Via Tasso si scelgono presidente e consiglieri. Candidature per fine novembre.

Cadrà a ridosso del Natale il voto per il rinnovo delle amministrazioni provinciali, che dovrebbe tenersi sabato 18 dicembre. È questa, infatti, la data indicata nei giorni scorsi dal comitato direttivo dell’Upi, l’Unione delle Province italiane, con l’intento di far coincidere le operazioni di voto a livello nazionale. E proprio ieri il Ministero dell’Interno avrebbe accolto la proposta di «election day». Benchè dunque ciascuna Provincia possa scegliere la data in modo autonomo, appare a questo punto molto probabile un allineamento sul giorno proposto.

Entro 60 giorni dai ballottaggi

Il rinnovo dei Consigli provinciali (che durano in carica due anni) riguarda tutte le 76 Province delle Regioni a statuto ordinario. La Bergamasca poi rientra tra le 27 Province in cui si dovrà scegliere anche un nuovo presidente, a seguito della decadenza – per effetto della conclusione del suo mandato da sindaco di Calcinate – di Gianfranco Gafforelli.