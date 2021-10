Provincia, Gafforelli non è più presidente

Fulmine a ciel sereno è dir poco: con due mesi di anticipo rispetto a quel che ci si aspettava, Gianfranco Gafforelli non è più presidente della Provincia. Gli subentra, già in queste ore, l’attuale vice (sindaco di Treviolo ed esponente del Pd) Pasquale Gandolfi.

L’avvicendamento arriva a seguito di un chiarimento che il Ministero dell’Interno ha inviato ad Ancona e Latina, che si trovavano in una situazione identica alla nostra: il presidente della Provincia in carica non è stato rieletto sindaco, e dunque non può più esercitare il suo ruolo nell’ente di secondo livello.

L’inghippo