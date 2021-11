Provoca un incidente, scappa e denuncia il furto della sua auto per crearsi un alibi

Un 25enne denunciato per simulazione di reato: patente ritirata e 10 punti decurtati per essere fuggito dal luogo del sinistro.

Aveva causato un incidente e ha provato a costruirsi un alibi di ferro: un 25enne, coinvolto in un sinistro stradale ad Ambivere, si era dileguato a bordo della sua auto ed era poi andato dai Carabinieri per denunciare il furto della vettura. Ma i militari si sono subito insospettiti. E così i Carabinieri di Ponte San Pietro, nei giorni scorsi, hanno denunciato in stato di libertà un giovane italiano per simulazione di reato.

I militari sono stati chiamati a intervenire, dalla Centrale operativa della Compagnia di Bergamo, per un sinistro stradale occorso nel comune di Ambivere. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno constatato che, nell’incidente, erano rimaste coinvolte due vetture. Sul luogo del sinistro, tuttavia, era rimasta solo la vittima dell’incidente, mentre colui che aveva materialmente cagionato il sinistro si era allontanato a bordo della propria autovettura.