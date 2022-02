Rapina in banca a Brignano Gera d’Adda, dipendenti bloccati: via i soldi

Fanno irruzione in banca e scappano con i soldi facendo perdere le loro tracce. È successo ieri a Brignano Gera d’Adda. Approfittando dell’orario del pranzo, quando la presenza di lavoratori e clienti diminuisce, un terzetto di malviventi ha preso di mira la filiale Bper Banca che si trova in piazza Monsignore Donini. I malintenzionati, che a quanto si è saputo erano a volto coperto ma non risultavano armati, sono entrati velocemente nella sede, bloccando subito uno dei dipendenti della filiale e intimando agli altri presenti dietro il bancone di consegnare i soldi in cassa. In quel momento, oltre ai quattro dipendenti, era presente anche un cliente in attesa di essere servito. Ma i rapinatori non l’hanno considerato, infatti il loro obiettivo erano i soldi in cassa. Il tutto si è svolto in pochi attimi, con malviventi che, una volta arraffata la refurtiva, hanno lasciato libero l’impiegato e sono usciti di corsa dalla banca. Il gruppetto è salito su un auto che si è allontanata velocemente dal centro del paese.

È scattato l’allarme, lanciato dai dipendenti della banca, e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio. I militari hanno raccolto informazioni dal personale della filiale per avere elementi utili alle ricerche dei rapinatori in fuga.