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Cronaca Venerdì 08 Maggio 2026

Regione Lombardia si rinnova: online il nuovo sito

LA NOVITÀ. Per un’esperienza più semplice, veloce e personalizzata. «Non è solo un cambiamento tecnologico, ma un investimento sulla qualità della relazione con il territorio».

Redazione Web
Redazione Web

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Regione Lombardia si rinnova: online il nuovo sito
L’homepage del nuovo sito

Lombardia

Regione Lombardia ha rinnovato la propria presenza digitale, lanciando il nuovo sito internet istituzionale, riprogettato con l’obiettivo di offrire a cittadini e imprese un’esperienza più semplice, veloce e personalizzata.

Il sito rinnovato

Il sito internet - con oltre 12 milioni di visitatori unici nel 2025 - è il principale punto d’acceso ai servizi regionali e uno snodo strategico nella relazione tra istituzione e utenti: il percorso di realizzazione del nuovo portale ha coinvolto cittadini, enti e imprese, traducendo i bisogni emersi in soluzioni concrete.

Al centro della nuova esperienza utente c’è un motore di ricerca avanzato, che consente di accedere in modo rapido e intuitivo a tutti i contenuti e servizi regionali, superando la frammentazione delle informazioni. Accanto alla ricerca, la homepage valorizza anche le principali aree tematiche di interesse, offrendo un accesso diretto ai servizi più richiesti: sanità, bollo auto e tributi regionali, istruzione, formazione e lavoro, università, ricerca e innovazione, insieme a tutte le altre materie di competenza regionale. Tra le principali novità c’è anche la sezione «Lombardia Notizie», che mette in evidenza le tre notizie più rilevanti della giornata.

Il ruolo dell’IA

Un ruolo strategico è svolto dall’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, già attiva nel supporto alla produzione di contenuti più chiari e comprensibili e destinata a svilupparsi ulteriormente nei prossimi mesi. Sono infatti in fase di implementazione assistenti digitali e funzionalità evolute di ricerca che, nel rispetto delle norme sulla privacy, consentiranno l’utilizzo del linguaggio naturale per l’accesso rapido a contenuti di interesse certificati da Regione Lombardia o di fonti esterne preventivamente validate.

A completare questa evoluzione contribuisce la nuova «Area personale», evoluzione di «Lombardia informa», che consentirà di salvare contenuti, selezionare preferenze e ricevere aggiornamenti in tempo reale. Completa il rinnovamento una nuova identità grafica, coerente e riconoscibile, che integra i diversi siti regionali in un unico ecosistema digitale.

«Lombardia experience»

Accanto al portale istituzione, è stato lanciato - il 30 marzo - «Lombardia experience»: piattaforma interattiva che, attraverso eventi, podcast, percorsi tematici e contenuti innovativi, vuole valorizzare il patrimonio culturale, istituzionale e territoriale lombardo. Il nuovo portale completa una più ampia strategia di comunicazione digitale integrata, sviluppata da Regione Lombardia per rafforzare il dialogo con cittadini e stakeholder attraverso linguaggi e canali sempre più evoluti.

A fine 2025 è stata lanciata anche «Lombardia notizie Tv», che ha accompagnato e raccontato i Giochi di Milano Cortina. Oggi la piattaforma dà spazio alle eccellenze della Lombardia attraverso testimonianze, volti e storie che valorizzano il territorio, l’innovazione e le sue comunità, consolidandosi come un nuovo punto di riferimento dell’informazione istituzionale regionale.

«Per i bisogni degli utenti»

«Con questo nuovo portale - sottolinea il presidente Attilio Fontana - compiamo un passo importante verso una Regione sempre più accessibile e vicina alle persone. Abbiamo voluto costruire uno strumento capace di accompagnare cittadini e imprese nella vita quotidiana, semplificando l’accesso ai servizi e rendendo più immediato il dialogo con l’istituzione. Non è solo un cambiamento tecnologico, ma un investimento sulla qualità della relazione con il territorio: una piattaforma più chiara, più efficiente e pensata davvero attorno ai bisogni reali degli utenti».

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