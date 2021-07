Rifugio Coca, donna colpita al ginocchio da un masso. I soccorritori salgono con il trenino Enel - Le foto

Intervento nel pomeriggio di domenica 25 luglio, intorno alle 14.30, per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino: i tecnici sono stati attivati per una donna di 43 anni, residente in provincia di Brescia, che è stata colpita da un masso a un ginocchio nei pressi del Simal, sul sentiero tra il Brunone e il Coca . È riuscita ad arrivare in modo autonomo al rifugio Coca e poi ha chiesto aiuto.