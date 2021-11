Rogno, regalo di Natale dal Comune agli over 80: a tutti 30 euro

L’Amministrazione comunale di Rogno prosegue la sua politica di distribuzione a pioggia di contributi economici, concreti e rapidi anche se di piccola entità, per sostenere cittadini e aziende alle prese con le difficoltà derivanti dalla pandemia da Covid-19. I fondi che il Comune guidato da Cristian Molinari riceve dal Governo e dalla Regione sono stati finora utilizzati per finanziare opere pubbliche, come la nuova piattaforma ecologia, o per assegnare bonus alle varie categorie sociali della popolazione.

Tre sono le iniziative in corso. La prima riguarda gli anziani che hanno più di 80 anni. Ciascuno di loro nei prossimi riceverà 30 euro da spendere nelle attività commerciali o di ristorazione di Rogno. «Credo sia un segnale importante restituire un minimo di socialità ai nostri nonni – spiega il sindaco Cristian Molinari – a ciascun anziano residente nel comune di Rogno consegneremo tre buoni da 10 euro ciascuno che potranno essere spesi nei negozi del paese. I voucher verranno distribuiti casa per casa nei giorni che precederanno il Natale. I nostri concittadini che ne hanno diritto non devono fare nulla: provvederemo noi a portare questo regalo nelle loro abitazioni».