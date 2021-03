Romano, cade con il monopattino: 30enne ferito e multato

Un trentenne romeno è stato fermato mentre faceva acrobazie in piazza Don Manzoni. Per lui più di 1.500 euro per multe varie.

È stato denunciato e multato a Romano mentre , in stato di ebbrezza, faceva gimkane e acrobazie con il monopattino elettrico in piazza Don Sandro Manzoni. Si tratta di uno spazio pubblico interdetto al pubblico in questo periodo per le normative della zona rossa. L’uomo, multato e denunciato a piede libero, è di nazionalità romena, ha 30 anni ed è residente nella città della Bassa. Non solo multe e denunce, ma si è anche fatto male cadendo durante le sue performance.

Infatti dopo aver perso probabilmente l’equilibrio, l’uomo è rovinosamente caduto a terra e si è fatto male alla testa. Qualcuno ha chiesto l’intervento della Polizia locale che ha inviato sul posto una pattuglia. Una volta arrivati gli agenti si sono accertati delle condizioni dell’ uomo e hanno chiesto l’intervento dell’ambulanza. Per tutta la durata di questo intervento l’uomo è apparso palesemente in stato di ebbrezza. Condizione che può spiegare anche la rovinosa caduta a terra.