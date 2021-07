Romano, ladri in un’agenzia immobiliare: smurata la cassaforte

Furto la scorsa notte negli uffici dell’agenzia immobiliare «Intermedia» che si trova nella centralissima via Giovan Battista Rubini a Romano di Lombardia. È il primo colpo di questo tipo nel centro storico di Romano dopo diverso tempo. I ladri si sono portati via la cassaforte custodita dell’agenzia dopo averla divelta dal muro in cui era incastonata. Un lavoro di scasso non di breve durata e neppure troppo silenzioso, con i ladri convinti probabilmente di trovarvi del denaro che invece non c’era. Secondo il titolare dell’agenzia, Alberto Cometti, nella cassaforte venivano conservati solo documenti e atti inerenti le pratiche trattate.