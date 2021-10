Romano, senza Green pass al bar: scatta multa e chiusura di 5 giorni

Un avventore senza Green pass e il bar viene chiuso per 5 giorni a Romano. Oltre alle multe per alcune centinaia di euro. È il consuntivo dell’operazione congiunta tra la Polizia locale del distretto della Bassa orientale e il personale dell’Ispettorato del lavoro. Martedì sera due pattuglie sono svolto controlli a Romano e a Covo per contrastare il lavoro in nero e verificare l’osservanza delle normative anti Covid. Le verifiche sono state effettuate in quattro locali: tre bar e un ristorante.

Due bar e il ristorante sono risultati in regola con le normative in materia con la verifica della corretta applicazione anche del Green pass. Non è stato così per un bar a Romano che si trova all’inizio di via Isonzo: è scattata la chiusura per 5 giorni e multe per diverse irregolarità. Nel bar gli agenti della Polizia locale, al comando di Arcangelo Di Nardo, hanno verificato la mancata obbligatoria esposizione dei prezzi e la mancanza delle etichette su cibi e bevande in vendita e somministrati agli avventori.