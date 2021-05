Rsa, tamponi gratis ai parenti in visita La Regione: l’iniziativa durerà 3 mesi

Circolare ad Ats e Asst. Il costo a carico del Servizio sanitario: basterà recarsi in un punto territoriale autorizzato per l’esame e presentare un’autocertificazione.

Una buona notizia per i parenti degli ospiti delle Rsa, residenze per anziani: chi si reca in visita e ha la necessitò di fare il tampone, come previsto dalle norme attualmente in vigore che regolamentano gli ingressi degli esterni nelle Rsa, non dovrà pagare di tasca sua. Infatti, la Regione Lombardia ha disposto la gratuità dei tamponi per i familiari in visita ai propri cari nelle case di riposo. È sancito in una circolare diffusa dalla Direzione generale Welfare alle Ats e alle Asst lombarde, che specifica che i costi saranno completamente a carico del Servizio sanitario regionale se il test sarà effettuato nei punti tampone territoriali, esibendo, da parte della persona interessata, un’autodichiarazione relativa alla visita programmata. L’iniziativa troverà applicazione per un periodo di tre mesi, termine entro il quale si spera si possa raggiungere una sorta di immunità di gregge.

L’annuncio della circolare è stato dato ieri anche in Commissione sanità. «Bene, ma finalmente – ha commentato così il consigliere regionale del Pd Carlo Borghetti, vicepresidente del Consiglio della Lombardia –. Credo che i parenti, almeno su questo, potranno essere soddisfatti. L’importante è che ora tutte le Rsa si adeguino alle novità stabilite dalla Regione e soprattutto rispettino la lettera e lo spirito della riapertura alle visite disposte dall’ordinanza del Ministero». Soddisfatta anche Patrizia Baffi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia che spiega come «la risposta della Regione Lombardia non si sia fatta attendere. Un intervento tempestivo e opportuno che solleva le famiglie dal rischio di dover affrontare una spesa che rischiava di diventare eccessivamente onerosa».