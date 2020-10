Schianto in A4, muore donna di Chiuduno Il figlio in un’auto poco più avanti

Uno schianto violentissimo, e una donna, la conducente di una Smart, sbalzata fuori dall’abitacolo e finita sull’asfalto, morta pochi minuti dopo l’impatto. È successo venerdì 2 ottobre intorno alle 22, lungo l’autostrada A4, sulla carreggiata per Venezia tra il territorio di Castelli Calepio e Pontoglio: l’auto è finita come un proiettile sul guardrail e poi è carambolata fermandosi in terza corsia.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalla polizia stradale di Seriate, intervenuta sul posto per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, la Smart, prima di «schizzare» verso il guardrail, sarebbe stata coinvolta in un tamponamento con una Renault Megane, che dai soccorritori è stata poi trovata ferma in corsia d’emergenza. Gli equipaggi inviati dal 118 hanno inutilmente tentato di stabilizzare la donna per provare a trasportarla d’urgenza in ospedale, ma nonostante il massaggio cardiaco praticatole, la donna è deceduta dopo pochi minuti.