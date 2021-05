Schianto tra due auto in via Paleocapa a Bergamo, quattro feriti - Foto

Non è stato rispettato il rosso del semaforo di via Paleocapa, in città, grave scontro nella serata di domenica 30 maggio tra due auto. Vetture distrutte, fortunatamente i feriti non sono in condizioni critiche.

Incidente fra due auto nella serata di domenica 30 maggio a Bergamo. Una Suzuki Swift e una Wolksvagen Polo si sono scontrate intorno alle 21.

La prima auto percorreva via Quarenghi in direzione della Malpensata, mentre il secondo mezzo procedeva da via Paleocapa verso via San Giorgio. All’incrocio semaforico una delle automobili è passata con il semaforo rosso e ha centrato in pieno l’altro veicolo. La Polo ha proseguito la sua corsa abbattendo il semaforo sulla destra, verso via Quarenghi, e ha proseguito la sua corsa contro il muro di un edificio sulla sinistra via San Giorgio.