Scontro in galleria sulla Statale 42. Tre feriti: trasportati a Esine e Brescia

Ha coinvolto tre auto e provocato il ferimento di tre persone lo schianto che si è verificato nella serata di domenica 18 luglio in galleria a Costa Volpino lungo la statale 42, mandando in tilt il traffico. L’incidente è accaduto attorno alle 19,30: per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Clusone, una Lancia Y condotta da un uomo di trent’anni, una Volkswagen Tiguan su cui viaggiava una famiglia composta da genitori e figli e una Smart su cui c’era una donna sono entrate in collisione fra loro.