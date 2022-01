Scuola al via in presenza con l’incognita Omicron. «Organici già al limite»

Per l’Anp in Lombardia da 1 a 3 dipendenti per scuola già assenti Cubelli: «Regole rispondono alla necessità. Serve la collaborazione di tutti».

Il 20% delle scuole bergamasche riaprono le porte oggi: gli studenti potranno rientrare in classe, ma insieme a loro entreranno nelle scuole anche i dubbi e le preoccupazioni rispetto a una ripartenza delle lezioni in presenza in attesa del picco dei contagi. A Bergamo gli istituti sono pronti a ripartire, ma qualche perplessità, anche rispetto alle nuove norme di quarantena previste dal Governo, continua a esserci: quelle che riguardano l’efficacia del tracciamento, per esempio. E poi rimane l’incognita personale: visto l’alto numero di contagi che si sta registrando ovunque, è presumibile che molte scuole dovranno fare i conti con diverse assenze per malattia di docenti e personale Ata.

«Tutti collaborino»