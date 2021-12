Scuola in ospedale, aperte le iscrizioni per la formazione dei volontari estivi

Sono aperte le iscrizioni per la formazione di volontari del servizio della scuola estiva in ospedale per l’estate 2022.

L’esperienza di volontariato della scuola estiva in ospedale è nata nel 2013 a partire da un’intuizione di Giulia Gabrieli. Continuare a studiare nonostante la malattia era uno dei sogni di Giulia che aveva provato sulla sua pelle quanto per un bambino malato sia importante continuare le lezioni anche in estate, quando la scuola chiude ma in fondo, come diceva lei:«La malattia non va in vacanza».

Nel corso di questi 9 anni gli insegnanti e i volontari che si occupano della parte organizzativa hanno aderito sempre più numerosi, a partire da 40 fino a 150 volontari nell’estate 2019. Nonostante la pandemia nel 2020 sono stati proposti piccoli interventi di didattica a distanza, mentre quest’estate è stato possibile offrire il servizio in presenza a 131 tra bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni grazie alla disponibilità dei 40 volontari già formati negli anni precedenti. Il corso di formazione, tramite gli interventi di medici, infermieri, psicologi, esperti di medicina narrativa e docenti universitari, permette di comprendere meglio come avvicinarsi alle delicate situazioni dei bimbi malati e delle loro famiglie.