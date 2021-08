Scuola, lezioni in sicurezza: ecco come si riparte. Tutte le regole, vecchie e nuove

Mascherine, distanziamento, ingressi scaglionati. Dal 13 settembre didattica in presenza per gli oltre 140 mila studenti bergamaschi. Green pass per il personale.

Lunedì 13 settembre è la data cerchiata di rosso. Quando duecentomila bergamaschi torneranno a scuola, come studenti (circa 140 mila) o come lavoratori del comparto educativo (dai docenti ai bidelli), si spalancheranno di fronte nove mesi che dovranno essere meno altalenanti dello scorso anno scolastico. Per far sì che il proposito diventi realtà, c’è un lavoro organizzativo che non si è mai fermato. Prima di ferragosto il ministero e i sindacati hanno firmato il nuovo protocollo d’intesa, tassello di una strategia più composita in cui rientrano altri documenti e risorse consistenti, oltre a un’arma «diffusa»: la vaccinazione. Ulteriori passi saranno declinati anche a livello regionale e provinciale, all’interno di un confronto costante, ma i punti principali della nuova quotidianità scolastica sembrano fissati a partire proprio da quel protocollo nazionale.