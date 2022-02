Senza patente da 12 anni, plurimultato. Ma guida imperterrito: auto confiscata

Pensionato di 73 anni, di Mozzo, fermato dalla polizia locale di Centrisola due volte in 4 giorni a Madone. Stavolta 12 mila euro di multa e non rivedrà più la sua Fiat 500 (che non aveva la revisione).

A un pensionato di 73 anni, di Mozzo, che circolava da qualcosa come 12 anni con la patente revocata e con l’auto non revisionata non sono evidentemente bastate le pesante sanzioni comminate il 25 gennaio scorso a Madone della polizia locale di Centrisola: 5.100 per la guida senza patente, oltre al fermo del mezzo.

Imperterrito, infatti, il pensionato di Mozzo ha continuato a circolare con la sua Fiat 500, sempre sulle strade dell’Isola Bergamasca . E così, quattro giorni dopo la prima sanzione, lo scorso 29 gennaio, mentre percorreva la strada provinciale che da Brembate porta a Capriate San Gervasio e poi a Trezzo sull’Adda, nel Milanese, nei pressi del centro commerciale Iper, è stato nuovamente fermato dalla polizia locale.